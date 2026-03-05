Porro lo schiacciatore | Attenzione al Piacenza

Il giocatore Porro, ruolo di schiacciatore, ha lanciato un appello rivolto alla squadra, invitando a prestare molta attenzione al prossimo avversario, il Piacenza. La frase viene ripetuta più volte, come un mantra, a testimonianza di quanto il coach Giuliani abbia sottolineato l’importanza di concentrarsi su questa partita. La comunicazione si concentra sulla richiesta di vigilanza e preparazione.

La ripete come un mantra, una parola che evidentemente coach Giuliani ha messo bene in testa ai suoi giocatori: attenzione. Quella che la Modena di Luca Porro dovrà mettere in campo in ogni secondo della sfida play off contro Piacenza, quarti di finale che inizieranno tra due giorni al PalaPanini, tutti si augurano sia una bolgia. "Piacenza è forte, dovremo stare molto attenti" racconta lo schiacciatore gialloblù, mvp dello scorso mese di SuperLega. Porro, partiamo da lei: soddisfatto della stagione sin qui? "Personalmente sono felice, con un atteggiamento molto positivo. Come squadra veniamo da alcune belle vittorie, con tanta benzina nelle gambe e nella testa che non vediamo l’ora di rimettere in campo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luceModena ha sconfitto Piacenza nell'anticipo della 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

Padova vince 3-2 contro Piacenza: Held esalta l'orgoglio della squadra, Porro guarda alla Cev CupLa chiusura della regular season è stata vivace e carica di emozioni, con la Sonepar Padova che ha offrito una prova di carattere davanti al pubblico...

Luca Porro è l'MVP di gennaioLo schiacciatore di Modena ha saputo mettere a segno la bellezza di 78 punti, per un bottino complessivo nel corso della stagione 2025/26 di 267 punti, frutto di 33 ace, 222 attacchi e 12 muri

Pallavolo SL Scudetto - Luca Porro: "Contro Piacenza mi aspetto una serie lunga e combattuta"

