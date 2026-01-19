Forum dei Giovani Venticano | Nardone nuovo Presidente

Il 16 gennaio 2026, Venticano ha accolto ufficialmente il nuovo direttivo del Forum dei Giovani con l’insediamento di Nardone come Presidente. Questo momento rappresenta un passo importante per coinvolgere le giovani generazioni nelle dinamiche sociali, culturali e civili del paese, sottolineando l’impegno della comunità nel promuovere un ruolo attivo e responsabile delle nuove leve.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 16 gennaio 2026 non è stata soltanto una data formale, ma un momento simbolico per l’intera comunità di Venticano: si è insediato il nuovo direttivo del Forum dei Giovani, riaffermando con forza il ruolo centrale delle nuove generazioni nella vita sociale, culturale e civile del paese. Alla presidenza è stato eletto Arturo Nardone, sostenuto da dieci consiglieri – De Nisco Moreno, Di Placido Diego, De Nunzio Francesco, Garofalo Edoardo, Martignetti Melissa, Egidio Francesco, Lizio Alfonso, Cuoco Angelo, Nardone Alessia e Petrillo Giuseppe – che rappresentano energie, sensibilità e visioni diverse, ma unite da un obiettivo comune: dare ai giovani voce, spazio e responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

