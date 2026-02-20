Montecorvino Pugliano Oreste Raffaele Montella è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani
Oreste Raffaele Montella ha preso il ruolo di coordinatore del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano. La sua nomina arriva dopo aver maturato esperienza come consigliere del coordinamento provinciale e aver conseguito una laurea al Conservatorio. Ora, studente di Scienze dello Spettacolo all’Università di Salerno, si impegna a promuovere iniziative per i giovani del paese. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo da parte della comunità locale.
L’elezione si è tenuta mercoledì 18 febbraio alla presenza del sindaco, Alessandro Chiola, e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis Oreste Raffaele Montella è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano. Montella, 24 anni, laureato al Conservatorio e attualmente studente presso l’Università degli Studi di Salerno in Scienze dello Spettacolo, nonché consigliere del coordinamento del Forum provinciale, è stato eletto all’unanimità dai componenti del direttivo, eletti lo scorso 15 febbraio. Montella succede a Carmen Granozio. L’elezione si è tenuta mercoledì 18 febbraio alla presenza del sindaco, Alessandro Chiola, e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis.🔗 Leggi su Salernotoday.it
