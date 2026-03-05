Ponte sull’Arno fra Bellariva e Anconella | si chiamerà Nadia e Caterina Nencioni Le sorelline vittime della strage dei Georgofili

Un nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella prenderà il nome di Nadia e Caterina Nencioni, le due sorelline che persero la vita durante l’attentato dei Georgofili nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. La decisione di intitolare l’infrastruttura alle vittime si riferisce a questa specifica commemorazione.

Sarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, vittime innocenti dell’attentato dei Georgofili, nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella. La scelta è arrivata al termine del sondaggio lanciato per coinvolgere i cittadini nella definizione del nome della nuova infrastruttura, proponendo quattro figure femminili che hanno segnato la storia della città e del Paese. In una settimana sono stati raccolti oltre 11mila voti (11.031). Caterina e Nadia Nencioni hanno ottenuto 3.872 preferenze (35,1%), seguite da Gilda Larocca con 3.326 voti (30,2%), Rita Levi-Montalcini con 2. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Tramvia Firenze: nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella. Il varo venerdì 27FIRENZE – È stato programmato per venerdì mattina, 27 febbraio 2026, il cosiddetto “varo strutturale” del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il...

Il premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini; Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage dei Georgofili; Tina Anselmi, prima donna a diventare ministro e la partigiana Gilda Larocca. Sono queste le 4 opzioni del sondaggio aperto dal Comune di Fir - facebook.com facebook