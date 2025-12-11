Pronto il nuovo ponte sul Serchio l’inaugurazione il 23 dicembre

Il nuovo ponte sul Serchio a Lucca sarà inaugurato il 23 dicembre, portando finalmente a termine un progetto atteso da tempo. Dopo numerosi ritardi, l'opera sarà consegnata alla città, migliorando la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. L'apertura coincide con le festività natalizie, simbolo di un importante investimento per lo sviluppo locale.

Lucca, 11 dicembre 2025 – Babbo Natale porterà finalmente il nuovo ponte sul Serchio: arrivano buone nuove per la più volte ritardata apertura del ponte sul Serchio a Lucca realizzato dalla Provincia. Nella giornata di ieri, come annunciato, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato il presidente Marcello Pierucci con i tecnici provinciali, gli amministratori e i dirigenti tecnici di Fincantieri Infrastructure, per fare il punto della situazione dei collaudi ormai iniziati due mesi fa. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle ultime prove di carico sulla campata principale e sulla pista ciclo-pedonale che si concluderanno tra martedì e mercoledì della prossima settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto il nuovo ponte sul Serchio, l’inaugurazione il 23 dicembre

