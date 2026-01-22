Vallodi Diano nasce il nuovo ponte sul fiume Tanagro a Polla

Vallodi Diano presenta il nuovo ponte sul fiume Tanagro a Polla, un'infrastruttura che mira a migliorare la mobilità locale e a valorizzare il patrimonio storico della zona. Questa opera contribuisce alla riqualificazione di un'area centrale, favorendo collegamenti più efficienti e sostenibili per i cittadini. Un intervento importante per lo sviluppo e la fruibilità del territorio.

Un nuovo ponte sul fiume Tanagro per migliorare la mobilità urbana, valorizzare il patrimonio storico e riqualificare un'area centrale della città. È l'intervento previsto a Polla, nel Vallo di Diano, nell'area adiacente al Parco della Rimembranza e in prossimità dell'antico ponte romano. Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Nuovo ponte sul fiume Sisto, ok al progetto. Ecco i prossimi passi Leggi anche: Nuovo ponte sul fiume Sisto, ok al progetto. Ecco i prossimi passi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni presenta il libro di Lorenzo Peluso: a Montesano l’incontro con Il coraggio del piccolo Peppino; Abbonamento SIAE: tornano gli sconti Confesercenti per le attività del Vallo di Diano; Salerno, neve tra il Vallo di Diano e gli Alburni: disagio alla circolazione montana; Il caso studio del Vallo di Diano nel Progetto PRIN raccontato a Radio Alfa dal prof. Francesco D'Angiolillo. Cento anni di Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Inizia la programmazione per le celebrazioniFra due mesi esatti ricorre il centenario del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. ondanews.it Pertosa, nasce il primo forno sociale nel Vallo di DianoIl Vallo di Diano avrà il suo primo Forno Sociale. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni (Ambito S10) ha acquistato un immobile comunale in Piazza De Marco a Pertosa per realizzare ... ansa.it Stanotte un po' di #neve sul #vallodidiano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.