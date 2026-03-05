Ponte Salvini | Non serve nuova gara prosegue dialogo con Unione Europea

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che non è necessaria una nuova gara per il ponte e che il dialogo con l’Unione Europea continuerà. In Senato si discute del progetto sullo Stretto, mentre il governo aspetta la delibera Cipess che risponderà ai rilievi della Corte dei Conti. La questione riguarda le procedure e i finanziamenti del progetto infrastrutturale.

In Senato si parla di ponte sullo Stretto in attesa della nuova delibera Cipess con cui il governo intende rispondere ai rilievi della Corte dei Conti. Al question time è stato il vicepremier e ministro Trasporti e Infrastrutture a fornire chiarimenti sull'iter durante il question time. "Sulla base delle evidenze documentali non risulta assolutamente necessario procedere con una nuova procedura di gara per il ponte sullo Stretto di Messina. Il percorso seguito è quello della continuità amministrativa, della valorizzazione degli atti già validamente adottati nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea". "Le interlocuzioni con la Commissione europea sono quotidiane, sono state inviate tutte le risposte ai quesiti posti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europeaLa decisione di Donald Trump di nominare un inviato speciale per la Groenlandia riaccende le tensioni tra Stati Uniti, Unione europea e Danimarca.

Unione Europea e Toscana. Il nuovo ponte sull’Arno diventa una sfida concretaRoma, 23 gennaio 2026 – È un’opera attesa da decenni, ma che non si era finora mai concretizzata, nonostante i vari progetti avviati e i tanti...

L’Unione europea scende in campo in difesa del premier spagnolo Pedro Sánchez. E rispedisce al mittente le minacce di Donald Trump sui dazi. Anche se a Madrid fa scalpore la mancata solidarietà del Cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Il punto di Claudio x.com

