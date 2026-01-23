Unione Europea e Toscana Il nuovo ponte sull’Arno diventa una sfida concreta

L’unione tra l’Unione Europea e la Toscana si concretizza con la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, un’opera attesa da decenni. Nonostante i numerosi progetti e annunci, la sua costruzione rappresenta una sfida concreta per il miglioramento delle infrastrutture locali. Questo intervento testimonia l’impegno a favorire lo sviluppo sostenibile e la connessione tra le comunità toscane, segnando un passo importante per il territorio.

È un’opera attesa da decenni, ma che non si era finora mai concretizzata, nonostante i vari progetti avviati e i tanti annunci. Adesso ha finalmente registrato una svolta concreta con la firma, nelle scorse settimane, del contratto per la sua realizzazione. Si tratta del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, in provincia di Firenze. Un’opera considerata strategica per tutta la Piana fiorentina e con ricadute di carattere regionale, che ha l’obiettivo di fluidificare il traffico e ridurne la concentrazione nelle zone abitate, oltre a creare una nuova viabilità dopo l’uscita di Lastra a Signa della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ponte sull'Arno chiuso il 12 dicembre: lavori propedeutici alla riaperturaIl Comune di Calcinaia ha annunciato la chiusura del ponte sull'Arno di via Giovanni XXIII il 12 dicembre, dalle 6 alle 22, per permettere lavori preparatori alla riapertura in doppio senso dell'infrastruttura.

