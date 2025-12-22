Groenlandia Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europea

La decisione di Donald Trump di nominare un inviato speciale per la Groenlandia riaccende le tensioni tra Stati Uniti, Unione europea e Danimarca. La scelta del presidente americano è stata letta a Bruxelles e a Copenaghen come una nuova minaccia all’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Ue e della Nato. Domenica sera, ora di Washington, Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore repubblicano della Louisiana, Jeff Landry, come inviato speciale per la Groenlandia. Nel messaggio, il presidente ha attribuito a Landry il compito di rendere l’isola del Nord Atlantico “ parte degli Stati Uniti ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

