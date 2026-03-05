Pompa insulinica tandem mobi ora compatibile con telefoni android negli stati uniti

Una nuova versione della pompa insulinica Tandem Mobi è ora compatibile con telefoni Android negli Stati Uniti. L’azienda ha reso disponibile un’app dedicata che permette di gestire la somministrazione di insulina tramite smartphone. La novità riguarda esclusivamente il mercato statunitense e riguarda l’accessibilità e l’utilizzo del dispositivo tramite dispositivi Android.

Questo testo sintetico mette in luce l'espansione di Tandem Mobi, soluzione di somministrazione insulinica e tecnologia per il diabete, ora disponibile su smartphone Android negli Stati Uniti tramite un'app dedicata. L'integrazione con il sistema si allarga per offrire benefici a un numero maggiore di persone che convivono con il diabete, mantenendo un approccio orientato alla sicurezza, alla facilità d'uso e al collegamento con i professionisti sanitari. tandem mobi ora compatibile con smartphone android selezionati. Gli utenti Android possono personalizzare la gestione della condizione con fino a sei profili configurabili. L'app Tandem Mobi presenta un design intuitivo e si sincronizza in modo fluido con il dispositivo Tandem Mobi, consentendo di controllare la terapia direttamente dal proprio smartphone.