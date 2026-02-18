Negli Stati Uniti, i democratici stanno iniziando a sfruttare di nuovo la religione per convincere gli elettori, soprattutto nelle campagne elettorali. Questa strategia si manifesta in modo più evidente tra i leader del partito, che cercano di attirare i cristiani evangelici con messaggi religiosi. Un esempio concreto si vede nelle recenti affermazioni di alcuni candidati democratici, che hanno partecipato a eventi religiosi e hanno sottolineato i valori cristiani per guadagnare consensi. La scena politica si prepara a un'altra tornata di elezioni di metà mandato, dove il ruolo dei fedeli cristiani potrebbe influenzare più di quanto ci si aspettasse.

Negli Stati Uniti il voto dei fedeli cristiani giocherà un ruolo decisivo anche alle midterm. Ma questa volta per i Repubblican i e Donald Trump, tornato alla Casa Bianca anche grazie al sostegno degli elettori evangelici, ci potrebbe essere qualche sorpresa. Se infatti da tempo gli elettori protestanti (e molti cattolici) sono orientati verso il Gop, visto come ultimo baluardo in difesa della famiglia e dei valori tradizionali, le politiche di Trump – a partire dalla stretta sull’immigrazione illegale – rischiano di allontanarli dall’Elefantino, offrendo inaspettate opportunità ai candidati democratici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Negli Stati Uniti ora sono i democratici a usare la religione per raccogliere voti

Timothy Weah: «I biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti sono troppo cari, sono deluso»Timothy Weah, attaccante del Marsiglia e rappresentante della nazionale statunitense, ha espresso disappunto riguardo ai costi dei biglietti per i Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Alexa plus ora disponibile negli stati uniti gratis per i membri primeAmazon rende Alexa Plus, la sua nuova generazione di assistente vocale, disponibile gratuitamente negli Stati Uniti per i membri Prime.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.