Pomigliano premia le studentesse dell’Imbriani vincitrici del certamen nazionale

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha premiato le studentesse dell’Istituto Imbriani vincitrici di un concorso nazionale. La cerimonia si è svolta nel municipio, con la consegna di attestati e riconoscimenti ufficiali. Le ragazze hanno ottenuto i migliori risultati in una competizione che coinvolge scuole di tutta Italia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità scolastica locale.

Il certamen ha visto la partecipazione di studenti provenienti da licei classici di tutta Italia, chiamati a cimentarsi nella traduzione e nell’interpretazione di un passo tratto dalla Medea di Euripide. Gli elaborati delle due studentesse di Pomigliano si sono distinti, secondo la commissione presieduta dal professor Franco Montanari, per eleganza della traduzione, profondità interpretativa e ricchezza di riferimenti culturali. «Questo risultato – ha dichiarato il sindaco – è motivo di grande orgoglio per tutta la città di Pomigliano d’Arco. Le studentesse dell’Imbriani hanno dimostrato che lo studio serio e appassionato dei classici continua a produrre eccellenza e talento. 🔗 Leggi su Primacampania.it

