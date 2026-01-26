Colleferro Certamen Giochi di Logica Lingue in Viaggio… Premiati al Liceo Marconi studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado

Lo scorso 23 gennaio, al Liceo Marconi di Colleferro, si sono svolte le premiazioni dei concorsi scolastici, tra cui Certamen, Giochi di Logica e Lingue in Viaggio. Studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado sono stati riconosciuti per i loro risultati, evidenziando l’impegno e la passione per le diverse discipline. L’evento ha sottolineato l’importanza del percorso formativo e delle competenze acquisite dagli studenti locali.

