Colleferro Certamen Giochi di Logica Lingue in Viaggio… Premiati al Liceo Marconi studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado
Lo scorso 23 gennaio, al Liceo Marconi di Colleferro, si sono svolte le premiazioni dei concorsi scolastici, tra cui Certamen, Giochi di Logica e Lingue in Viaggio. Studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado sono stati riconosciuti per i loro risultati, evidenziando l’impegno e la passione per le diverse discipline. L’evento ha sottolineato l’importanza del percorso formativo e delle competenze acquisite dagli studenti locali.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lo scorso 23 Gennaio, presso il Liceo Marconi di Colleferro si sono svolte le premiazioni dei concorsi dedicati L'articolo Colleferro. Certamen, Giochi di Logica, Lingue in Viaggio,. Premiati al Liceo Marconi studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: In Emilia-Romagna potenziato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità e privi di autonomia
Leggi anche: “Una scuola che accoglie, orienta e ispira”: il Liceo “Felicia e Peppino Impastato” di PARTINICO apre le porte agli studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio
Si sono svolte oggi, #23gennaio2026, le premiazioni dei concorsi dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Sono stati assegnati numerosi premi e menzioni speciali per il Certamen, i Giochi di logica, Lingue in viaggio e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.