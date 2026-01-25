Samirà Ardalani | Quella che sta avvenendo in Iran è una nuova forma di resistenza

Samirà Ardalani, giovane dissidente iraniana, descrive la situazione attuale in Iran come una nuova forma di resistenza popolare. Secondo lei, il regime dimostra ogni giorno di più la propria paura nei confronti della popolazione, evidenziando una crisi politica che coinvolge e mobilita sempre più cittadini. Questo quadro riflette le tensioni e le sfide che il paese sta affrontando in un momento di crescente fermento sociale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.