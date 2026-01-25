Samirà Ardalani | Quella che sta avvenendo in Iran è una nuova forma di resistenza
Samirà Ardalani, giovane dissidente iraniana, descrive la situazione attuale in Iran come una nuova forma di resistenza popolare. Secondo lei, il regime dimostra ogni giorno di più la propria paura nei confronti della popolazione, evidenziando una crisi politica che coinvolge e mobilita sempre più cittadini. Questo quadro riflette le tensioni e le sfide che il paese sta affrontando in un momento di crescente fermento sociale.
"Il regime ha paura della popolazione, e lo dimostra ogni giorno di più". Samirà Ardalani, giovane dissidente iraniana, racconta la profonda crisi politica che sta attraversando il suo Paese. Dalla grave repressione fino alle speranze sul futuro, Samirà non ha dubbi: "l'Iran si merita delle vere.
