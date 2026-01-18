Il futuro del Petrolchimico | Patto Regione-Comune per abbattere i costi dei terreni del polo

La collaborazione tra Regione e Comune mira a ridurre i costi dei terreni nel Petrolchimico, favorendo lo sviluppo economico e attirando nuove imprese nell’area. Questo accordo si inserisce in un percorso strategico per valorizzare il polo industriale, creando condizioni più favorevoli per investimenti e crescita sostenibile. Un passo importante per il futuro del settore e del territorio, con un occhio alla riqualificazione e allo sviluppo economico locale.

Aveva promesso il titolo, l'ha dato. Un patto tra Regione e Comune per abbattere i costi dei terreni e attrarre nuove imprese dentro il Petrolchimico. Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla dal palco della Sala Estense ieri mattina all'evento organizzato dalle organizzazioni sindacali confederali dei chimici, fa chiaramente capire che tra lui e l'amministrazione c'è un patto solido. Poco prima, il vicesindaco Alessandro Balboni, aveva ribadito gli stessi concetti. Insomma la rotta è tracciata perché, dicono all'unisono "sulle prospettive di sviluppo del Polo vestiamo tutti la stessa maglietta".

