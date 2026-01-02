Forum Terzo Settore Campania | Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali
Il Forum del Terzo Settore Campania esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità dell’assessore Andrea Morniroli a collaborare per rafforzare la rete degli interventi sociali nella regione. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di politiche sociali più efficaci e condivise, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle comunità locali. Il Forum conferma il suo impegno nel promuovere un dialogo costruttivo tra enti pubblici e realtà del terzo settore.
Andrea Morniroli assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione: le congratulazioni del Forum del Terzo Settore Campania. Il portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore della Campania, Gaudino, esprime a nome di tutto il Forum vive congratulazioni ad Andrea Morniroli per la sua nomina ad assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione della Regione Campania. « Con Andrea Morniroli – dichiara Gaudino – il mondo del sociale entra in Giunta regionale con un rappresentante competente e profondamente radicato nei valori della giustizia sociale, della partecipazione e della coesione. Ci auguriamo che la sua esperienza nella promozione di comunità educanti e inclusione sia un valore aggiunto per l’intero territorio campano». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
