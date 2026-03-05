Policlinico di Monza eccellenza sanitaria con bilancio in grosso affanno | 37 mln di perdita in un anno

Il Policlinico di Monza registra un bilancio in difficoltà, con una perdita di 37 milioni di euro in un anno. Ogni anno vengono effettuati oltre 9.000 ricoveri e circa 830.000 prestazioni ambulatoriali, secondo i dati pubblicati sul sito dell’ospedale. La struttura si conferma come un punto di riferimento sanitario, anche se i numeri evidenziano disagi finanziari significativi.

Oltre 9mila ricoveri all’anno, 830mila prestazioni ambulatoriali. Sul sito del Policlinico di Monza sono questi i numeri dell’attività clinica. Ma la nota integrativa al bilancio racconta un’altra storia. Quella di un gruppo di 8 sedi sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che ha chiuso l’anno con una perdita netta. Laureati in "fuga" da Monza: "Guadagnavo 1.200 euro al mese, oggi ho uno stipendio da 7mila" . 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Policlinico di Monza, eccellenza sanitaria con bilancio in (grosso) affanno: 37 mln di perdita in un annoUna recente nota integrativa al bilancio 2024 racconta una storia diversa dai numeri sanitari: perdite in crescita e trattative con il Fisco. Chi c'è alla guida del gruppo, come sono messi i conti e c ... monzatoday.it

