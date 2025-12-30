Gestio Capital chiude il 2024 in crescita asset in bilancio a £40,2 mln liquidità a £6,4 mln e patrimonio netto a £421 mila
Gestio Capital, family office londinese di Matteo Manfredi, conclude il 2024 con un saldo positivo. Gli asset in bilancio sono a £40,2 milioni, la liquidità a £6,4 milioni e il patrimonio netto si attesta a £421 mila. La società rafforza la propria posizione finanziaria, mentre resta aperto il confronto sulla gestione della Sampdoria e sulla governance del club. Questi risultati indicano un miglioramento nella stabilità e nelle riserve di Gestio Capital.
Il family office londinese di Matteo Manfredi rafforza i conti con più cassa e riserve tornate positive, mentre resta acceso il confronto sul fronte Sampdoria e sulla governance del club Gestio Capital chiude il 2024 con conti in miglioramento, evidenziando una crescita degli asset di bilanci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sampdoria, il contestato presidente Manfredi può sorridere: la sua Gestio Capital migliora i conti - Che però come presidente della Samp è sempre nel mirino della contestazione dei tifosi ... milanofinanza.it
I gol di Gestio Capital: ha guadagnato il 2.000% con OpenAI e salvato la Sampdoria - La disciplina imparata nell’esercito è stata la sua prima, vera scuola di finanza. corriere.it
