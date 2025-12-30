Gestio Capital chiude il 2024 in crescita asset in bilancio a £40,2 mln liquidità a £6,4 mln e patrimonio netto a £421 mila

Gestio Capital, family office londinese di Matteo Manfredi, conclude il 2024 con un saldo positivo. Gli asset in bilancio sono a £40,2 milioni, la liquidità a £6,4 milioni e il patrimonio netto si attesta a £421 mila. La società rafforza la propria posizione finanziaria, mentre resta aperto il confronto sulla gestione della Sampdoria e sulla governance del club. Questi risultati indicano un miglioramento nella stabilità e nelle riserve di Gestio Capital.

I gol di Gestio Capital: ha guadagnato il 2.000% con OpenAI e salvato la Sampdoria - La disciplina imparata nell’esercito è stata la sua prima, vera scuola di finanza. corriere.it

Circa 2 mln di investimenti in robotica e analisi climatica per Terna Foward.Doppia operazione di Corporate Venture Capital per rafforzare sicurezza della rete elettrica e gestione dei rischi climatici. x.com

Dopo oltre un decennio di crescita quasi continua, il mercato globale del fashion & luxury ha registrato un evidente rallentamento nel 2024-2025. Secondo la società di gestione e analisi finanziaria Bdl Capital Management questa fase si potrebbe leggere co - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.