Il Policlinico San Marco confermato per l’11° anno consecutivo Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità

Il Policlinico San Marco di Milano ha ricevuto per l’11° anno consecutivo la certificazione di Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità, un riconoscimento che permette al reparto di mantenere un ruolo di primo piano nel trattamento di questa patologia complessa. La certificazione, assegnata dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, si basa sui risultati clinici e sull’esperienza del team guidato dal professor Stefano Olmi, che con questa conferma rafforza la propria posizione tra i centri più qualificati a livello nazionale. A distinguere il Policlinico San Marco, oltre alla continuità del

Per l’undicesimo anno consecutivo il Centro di Chirurgia dell’Obesità del Policlinico San Marco, diretto dal professor Stefano Olmi, ha ottenuto la certificazione di Centro di Eccellenza rilasciata dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB), confermandosi una realtà di primissimo piano nella cura dell’obesità, non solo a livello locale ma anche nazionale. I criteri per diventare Centro di Eccellenza SICOB. L’importante riconoscimento, conferito da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche), la più importante Società Scientifica nazionale nell’ambito della Chirurgia Bariatrica, in particolare prende in considerazione alcuni parametri: – selezione dei pazienti secondo determinati criteri – esecuzione di almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla SICOB – un volume di attività di almeno 100 procedure chirurgicheanno e Re-Do surgery – casistica operata dal centro interamente registrata nel registro nazionale SICOB – follow-up dei pazienti regolarmente registrato nel registro nazionale SICOB – presenza di terapia intensiva all’interno della struttura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco si distinguono nuovamente come eccellenze italiane nel settore osteomuscolare, confermandosi tra i migliori ospedali nazionali.

