RomaLife24 | Nasce il nuovo hub digitale per notizie da Lazio

RomaLife24 ha avviato il suo servizio il 22 febbraio 2026 per offrire notizie aggiornate sulla città e l’area circostante. La piattaforma si concentra su eventi, traffico e questioni locali, coinvolgendo giornalisti e cittadini. La sua creazione risponde alla crescente domanda di informazioni rapide e affidabili. La piattaforma si propone di diventare un punto di riferimento quotidiano per chi vive a Roma e nel Lazio. La prima pubblicazione ha già riscosso interesse tra gli utenti.

RomaLife24: Un Nuovo Polo Informativo per la Capitale e il Territorio Laziale. RomaLife24, la nuova piattaforma digitale dedicata all’informazione della Capitale e del territorio provinciale, ha iniziato la sua attività il 22 febbraio 2026. Il sito web, presentato come un punto di riferimento per la cronaca, lo sport, la politica e l’approfondimento, si propone di colmare una lacuna nell’offerta informativa locale, offrendo un accesso unificato alle notizie del territorio romano. L’iniziativa rappresenta un’espansione strategica per Smyle Comunicazione, una società già attiva nel settore dell’editoria digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Nel quartiere San Leonardo nasce Parma Virtual Hub: un nuovo spazio per la creatività digitaleNel quartiere San Leonardo apre Parma Virtual Hub, un nuovo spazio dedicato alle arti digitali e alla realtà estesa (XR). Leggi anche: Come l’Italia può diventare il nuovo hub digitale del Mediterraneo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nasce Magis, nuovo nome e nuovo Piano per la multiutility Agsm AimÈ Magis il nuovo brand che prenderà il posto di Agsm Aim, la multiutility dei comuni di Verona e Vicenza. L’operazione nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. L’ambizione: essere ... ansa.it