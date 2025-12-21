Gamec minoranze all’attacco sullo stop Il Comune di Bergamo | Fiduciosi per i fondi Pnrr
IL CASO. L’amministrazione ha avviato l’iter di risoluzione con la ditta inadempiente ed in ritardo. Il centrodestra: «Un fallimento, noi non informati». La maggioranza: «Necessarie riservatezza e prudenza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, nuovo stop dalla Corte dei Conti. Salvini: “Restiamo fiduciosi”
Leggi anche: Piste ciclabili, il Comune rinuncia ai fondi Pnrr e per ora si ferma al lotto 1 con altri fondi
