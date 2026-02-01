Superlega per la Sir un break che può essere decisivo | Padova espugnata in quattro set

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto a Padova in quattro set, sfruttando un calendario favorevole. La squadra ha mostrato determinazione, conquistando punti importanti in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo cammino in campionato.

I Block Devils approfittano della caduta di Verona a Civitanova e salgono a +5 su quest'ultima a tre giornate dal termine. Morale alto in vista della Coppa Italia Il calendario era nettamente favorevole, almeno sulla carta, e la Sir Susa Scai Perugia ha sfruttato in pieno questa opportunità. Inoltre c'è un fatto che non deve sfuggire ai più: a partire da quest'anno il primo posto consentirà nuovamente l'automatica qualificazione alla prossima Champions League e ciò sicuramente non è cosa da poco. Vittoria doveva essere dunque e vittoria è stata, nonostante la sfortuna torni a bussare alle porte: dopo pochi scambi si è fatto male Yuki Ishikawa e già domani si conoscerà con certezza l'entità del danno subito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Superlega Perugia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Superlega Perugia

Argomenti discussi: Superlega, la Sir parte al rallenty ma riesce a stendere Trento. Al PalaBarton termina 3-1; Superlega, la Sir parte al rallenty ma riesce a stendere Trento. Al PalaBarton termina 3 - 1; TRENTINO VOLLEY * SUPERLEGA, DOMENICA TRASFERTA A PERUGIA PER IL DICIOTTESIMO TURNO: LA GUIDA A SIR SUSA SCAI-TRENTINO (ORE 18); Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere l'ottava giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile.

Sirci mantiene i piedi per terra: «Felice per la vittoria della Sir Susa Scai ma la strada è ancora lunga»di Carlo Forciniti La Sir Susa Scai vince due volte. Batte Padova e per certi versi batte anche Verona, caduta contro Civitanova e ora distante cinque lunghezze. Un margine cospicuo a tre giornate d ... umbria24.it

SuperLega, scosse in vetta: Verona cade, Perugia allunga, Trento si avvicinaColpo esterno pesantissimo per la Cucine Lube Civitanova, che espugna il Pala AGSM AIM superando 0-3 la Rana Verona nel big match della 19ª giornata di ... oasport.it

I MIGLIORI – 7ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca Un turno intenso del girone di ritorno, tra rimonte, tie-break e prestazioni decisive dei protagonisti di giornata. Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3–1 Wassim Ben Tara (S - facebook.com facebook

Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luce - x.com