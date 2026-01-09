Superlega domenica c' è Sir - Modena Tra i protagonisti più attesi Sebastian Solè
Domenica si gioca Sir - Modena, match valido per la Superlega. Tra i protagonisti più attesi figura Sebastian Solè, atleta di rilievo per la squadra perugina. Dopo l’esperienza in Champions League, la Sir Susa Scai Perugia si prepara a un appuntamento fondamentale nel campionato nazionale. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.
Archiviata la Champions la Sir Susa Scai Perugia è attesa da un passaggio importante per il suo percorso in Superlega.Domenica al PalaBarton arriva Modena per una delle sfide più attese. Il bilancio sorride nettamente ai Block Devils, vittoriosi in 35 occasioni contro le 20 dei canarini.È un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
