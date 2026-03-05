Linee del trasporto pubblico coordinate con l’incremento dei voli | l' incontro fra Tua e Aeroporto d' Abruzzo

I rappresentanti di Tua e della società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo si sono incontrati nei giorni scorsi per discutere di un collegamento più diretto tra l’aeroporto e il trasporto pubblico regionale, in particolare in relazione all’aumento dei voli. L’obiettivo è migliorare le connessioni tra i due servizi, rendendo più agevoli gli spostamenti per i passeggeri e ottimizzando le linee di trasporto in funzione della crescita dei voli.

Con l'aumento dei voli previsto da aprile, si lavora a un collegamento dedicato integrato con stazione, capolinea bus e filovia, App unica e pagamenti integrati Un collegamento più semplice tra aeroporto e trasporto pubblico regionale: è questo l’obiettivo al centro dell’incontro svolto nei giorni scorsi tra i vertici di Tua e quelli della società di gestione dell’seroporto d’Abruzzo. Sul tavolo, le opportunità legate all’aumento dei voli previsto da aprile e la possibilità di attivare un servizio di collegamento dedicato. A valle dell’incontro, gli uffici tecnici di Tua hanno avviato l’organizzazione di un servizio di collegamento che terrà conto, per quanto possibile, della programmazione dei voli e dei flussi di passeggeri attesi presso lo scalo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Vertici Tua e lavoratori in commissione, i 5 stelle chiedono "risposte su governance e futuro del trasporto pubblico in Abruzzo"I vertici Tua e i lavoratori saranno convocati in consiglio regionale, in una seduta congiunta della seconda commissione e della commissione...

L'aeroporto d'Abruzzo al secondo posto degli scali con il maggior incremento di passeggeriL’aeroporto d'Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara si piazza al secondo posto sul podio italiano per il maggior incremento di passeggeri nel 2025...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Linee del trasporto pubblico coordinate....

Temi più discussi: Trasporto Pubblico Locale; MUVT 365: proroga dell’abbonamento bus a 20 euro fino al 30 giugno 2026. Come attivarlo; Partita del Parma: linee deviate in zona stadio Tardini - Tep; Come cambia l'Arst entro il 2028: nuove linee veloci, bus elettrici e collegamenti con porti e aeroporti.

Patto tra Provincia e Comune per il potenziamento del trasporto pubblicoLECCE – Rendere intermodali i trasporti già esistenti creando un’interazione funzionale tra linee urbane e linee extraurbane per migliorare il trasporto pubblico e ridurre inoltre le emissioni di co2 ... trnews.it

Trasporto pubblico locale: incontro tra Provincia e Comune di Lecce: pressing sulla RegioneLECCE - Si è svolto questa mattina, a Palazzo Adorno, l’incontro convocato dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino con la sindaca del Comune ... corrieresalentino.it

Come orientarsi tra linee, fermate e percorsi del tram con una serie di video e rendering che illustrano come sarà la nuova città di Padova. Da alcuni giorni ha preso il via una nuova campagna di comunicazione costruita per accompagnare la cittadinanza nell - facebook.com facebook

Combinano amminoacidi e peptidi per intervenire sui cedimenti cutanei e le linee del tempo: le creme rassodanti assicurano un effetto tensore che lifta i lineamenti mentre rigenera la pelle in profondità x.com