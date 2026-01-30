Duecento morti nel crollo di una miniera di coltan in Repubblica Democratica del Congo

Un crollo in una miniera di coltan in Repubblica Democratica del Congo ha causato almeno 200 morti. La tragedia è avvenuta a Rubaya, una delle miniere più importanti del paese, che fornisce circa il 15% del coltan mondiale. Questa sostanza, poi lavorata in tantalio, viene molto usata per i componenti di telefoni, computer e motori aerospaziali. La zona è sotto shock, mentre i soccorritori cercano di recuperare i corpi e capire cosa sia andato storto.

La strage è avvenuta nella miniera di Rubaya, che produce circa il 15% del coltan mondiale, successivamente trasformato in tantalio e molto richiesto dai produttori di telefoni cellulari, computer, componenti aerospaziali e turbine a gas.

