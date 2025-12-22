Il concerto di Capodanno dell' Orchestra Sinfonica di Milano e dove acquistare i biglietti
Lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio 2026 all’Auditorium di Milano l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano eseguiranno la Nona di Ludwig Van Beethoven nel tradizionale concerto di Capodanno.Il concertoIl concerto è un rituale di questo periodo di festa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano
Leggi anche: Missione dell’Orchestra Sinfonica: "La musica classica è pura bellezza. Non serve studiare per un concerto"
Concerto di Capodanno di Vienna. Wiener Symphoniker; Concerto di Capodanno 2026 ad Asti: il Teatro Alfieri accoglie il nuovo anno con l’Orchestra Sinfonica; Al Rendano il Capodanno è “Vertigo”: il Sud diventa magia · CosenzaChannel.it; OSB al Rendano: Vertigo, il Sud è magia per Capodanno.
La Nona di Beethoven, concerto di Capodanno 2026 dell'Orchestra Sinfonica di Milano - Per il secondo anno, la Nona viene interpretata dal direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, con la sua Orchestra e il suo Coro di rosso vestiti: l'appuntamento è per lunedì 29, martedì 30, mercoledì ... mentelocale.it
Orchestra Sinfonica di Milano. Il 31 la Nona di Beethoven - Sul palco Tjeknavorian, con lui una squadra di solisti di grande rilievo. ilgiorno.it
Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma - L’atmosfera olimpica accompagnerà tutta la città moltiplicando installazioni ed eventi diffusi in attesa della fiaccolata che darà il via ai Giochi. tg24.sky.it
Inauguriamo il nuovo anno in musica: Concerto di Capodanno 2026 a Crotone! Il Conservatorio Tchaikovsky è lieto di invitarvi a un appuntamento speciale per celebrare insieme l'inizio del 2026. In collaborazione con l'Associazione Musicale "Isola - C - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.