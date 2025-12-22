Il concerto di Capodanno dell' Orchestra Sinfonica di Milano e dove acquistare i biglietti

Lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio 2026 all’Auditorium di Milano l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano eseguiranno la Nona di Ludwig Van Beethoven nel tradizionale concerto di Capodanno.Il concertoIl concerto è un rituale di questo periodo di festa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Nona di Beethoven, concerto di Capodanno 2026 dell'Orchestra Sinfonica di Milano - Per il secondo anno, la Nona viene interpretata dal direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, con la sua Orchestra e il suo Coro di rosso vestiti: l'appuntamento è per lunedì 29, martedì 30, mercoledì ... mentelocale.it