Pistoia il centrosinistra ci riprova L’orizzonte torna sereno Sprint finale per Capecchi

A Pistoia, il centrosinistra prova di nuovo a unire le forze dopo le tensioni recenti, a causa di divergenze interne che hanno diviso i componenti. Il Partito Democratico si impegna a superare le fratture e a ricostruire un fronte compatto in vista delle prossime sfide elettorali. Nei giorni scorsi, alcuni membri hanno partecipato a incontri per trovare un accordo e rilanciare la candidatura di Capecchi, che punta a chiudere il ciclo di polemiche e rilanciare la corsa.

Pistoia, 17 febbraio 2026 – Prove di 'pace' nel centrosinistra. Dopo gli strappi che hanno caratterizzato i gironi scorsi, il Partito Democratico cerca di uscire da uno stallo velenoso che rischia di diventare anche pericolo. La mossa dell'onorevole Marco Furfaro, che ha smosso le acque convocando un nuovo tavolo (presenti anche il segretario regionale Fossi e quello comunale Vannuccini) e chiedendo anche la disponibilità a candidarsi al Sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika (re delle preferenze – oltre quota quattordicimila – alle ultime regionali), sembra sia servita davvero per togliersi dall'angolo, bloccare i vari mal di pancia e aprire la settimana che porterà all'assemblea comunale del Pd di lunedì prossimo con l'obiettivo tracciato di arrivare all'agognata fumata bianca.