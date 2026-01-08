Le carte Pokémon? Non sono cosa da bambini Cresce la febbre dei collezionisti | le carte più rare valgono migliaia di euro

Le carte Pokémon stanno conquistando un pubblico sempre più ampio, oltre i confini dell'infanzia. Cresce l'interesse dei collezionisti, con alcune carte rare che raggiungono valori di mercato elevati. A Milano e in tutta Italia, il fenomeno si conferma come una vera e propria tendenza, spostando l’attenzione da semplici giochi a un mercato di investimento e passione.

Milano – Tutti pazzi per le carte Pokémon. Non è la solita esagerazione giornalistica ma un dato di fatto. L’ultima “follia” riguarda la carta più desiderata al mondo, il Sacro Graal del collezionismo Pokémon, ovvero la carta Pokémon Pikachu Illustrator Holo messa all’asta sul portale Goldin. Di proprietà di Logan Paul (al suo tempo ha investito oltre cinque milioni di dollari per acquistarla), ha già raggiunto un’offerta pari a 1,8 milioni di dollari quando mancano 38 giorni alla fine dell’asta. Una vera e propria reliquia. "Parliamo di una vera e propria reliquia, un pezzo unico che per noi collezionisti è sempre stato un sogno irraggiungibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

