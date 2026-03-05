Pio Esposito è il pericolo | la strategia di Pavlovic per il derby
Pio Esposito si sta preparando alla partita di domenica contro l’Inter, mentre Strahinja Pavlovic ha condiviso la sua analisi sulla sfida, sottolineando le sfide da affrontare e la concentrazione della squadra. La partita si avvicina e i giocatori sono in attesa di affrontare gli avversari sul campo. La sfida tra le due squadre è ormai alle porte.
In vista del derby di Milano contro l’Inter, Strahinja Pavlovic ha fornito una lettura mirata della sfida, evidenziando le difficoltà e la determinazione necessarie per affrontare un avversario maturo e competitivo. L’intervista propone una lettura tecnica e mentale della gara, con riferimenti all’attuale stato di forma della squadra e alle dinamiche dello spogliatoio. Il difensore rossonero mette in chiaro che sarà una partita intensa e competitiva. Il derby è una gara dura, in cui l’Inter occupa una posizione in classifica favorevole ma non cambia l’assoluta importanza storica della sfida. Pavlovic sottolinea la necessità di concentrazione, intensità e una prestazione collettiva all’altezza per portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Del Piero analizza il derby d’Italia: «L’Inter ha avuto un plus, Pio Esposito sta determinando sempre di più»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...
Rinnovo Pio Esposito, l’Inter corre ai ripari: fissato l’incontro con l’agente Giuffredi! La strategia dei nerazzurridi Redazione Inter News 24Rinnovo Pio Esposito, i nerazzurri vogliono silenziare immediatamente le sirene della Premier League: previsto un incontro...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pio Esposito.
Temi più discussi: L'Arsenal punta Esposito, ma l'Inter alza il muro: Pio è il futuro, nessuna chance di trattativa; Perché Bastoni, Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito non giocano titolari in Inter-Genoa: infortunio, scelta tecnica o sono squalificati? Le formazioni ufficiali; Inter sotto assedio: Pio Esposito piace all'Arsenal e il Barcellona punta Bastoni; Per Pio Esposito l'Inter interviene per contenere l'Arsenal e le inglesi, ma la questione è tutta nostra.
Inter, il derby delle risposte: Chivu e Thuram sotto esame, Pio per la consacrazione, le mosse anti-MilanIl derby per mettere le mani sullo scudetto e zittire le polemiche post Como: l'Inter, Chivu e Thuram non possono fallire col Milan. Per Pio esame da top. sport.virgilio.it
Blitz per Pio Esposito, lo vuole il tecnico: maxi offerta all’InterIl futuro di Pio Esposito è ancora da scrivere. Un tecnico lo vuole tanto che sembra essere pronta una maxi offerta all'Inter ... calciomercatonews.com
L’Arsenal sta osservando e seguendo Pio Esposito, normale che sia così visto anche il ds italiano. Ma l’Inter è stata chiara: non vende il giocatore. I Gunners faranno un attaccante in estate ma è più probabile che non sia un 9 classico @FabrizioRomano x.com
A quanto venderesti Pio Esposito "Guarda gli altri sopravvalutati..." - facebook.com facebook