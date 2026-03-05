Pio Esposito è il pericolo | la strategia di Pavlovic per il derby

Pio Esposito si sta preparando alla partita di domenica contro l’Inter, mentre Strahinja Pavlovic ha condiviso la sua analisi sulla sfida, sottolineando le sfide da affrontare e la concentrazione della squadra. La partita si avvicina e i giocatori sono in attesa di affrontare gli avversari sul campo. La sfida tra le due squadre è ormai alle porte.

In vista del derby di Milano contro l’Inter, Strahinja Pavlovic ha fornito una lettura mirata della sfida, evidenziando le difficoltà e la determinazione necessarie per affrontare un avversario maturo e competitivo. L’intervista propone una lettura tecnica e mentale della gara, con riferimenti all’attuale stato di forma della squadra e alle dinamiche dello spogliatoio. Il difensore rossonero mette in chiaro che sarà una partita intensa e competitiva. Il derby è una gara dura, in cui l’Inter occupa una posizione in classifica favorevole ma non cambia l’assoluta importanza storica della sfida. Pavlovic sottolinea la necessità di concentrazione, intensità e una prestazione collettiva all’altezza per portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

