Pina e Giovanni Acanfora di Givova | con la Nazionale cantanti sempre

Pina e Giovanni Acanfora di Givova sono sempre al fianco della Nazionale Cantanti. La collaborazione tra il brand e l’associazione musicale continua senza interruzioni, coinvolgendo entrambe le parti in eventi e iniziative. Questa presenza costante si può osservare nelle diverse attività e progetti portati avanti nel corso del tempo. La partnership tra Givova e la Nazionale Cantanti resta stabile nel tempo.

Quella tra il marchio italiano di abbigliamento sportivo Givova e accessori e la nazionale cantanti è più di un rapporto commerciale: è un legame che parla di amicizia, valori, amore per quello che si fa. Vi siete mai chiesti: i sogni, potendo vestirsi, cosa indosserebbero? Probabilmente l'abbigliamento sportivo Givova. Perché è così che ci piace immaginarli: atleti che corrono forsennati verso il traguardo, con la fretta di avverarsi. Fondato nel 2008, Givova è un brand italiano di abbigliamento sportivo che, in pochi anni, è riuscito a costruirsi uno spazio riconoscibile, ribadendo il proprio prestigio in un mercato dominato da grandi multinazionali.