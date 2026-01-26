Al Teatro San Ferdinando ‘Quando la finirai con Pina Bausch?’ di Giuseppe Sollazzo

Il 31 gennaio e 1° febbraio al Teatro San Ferdinando, Giuseppe Sollazzo presenta

Il 31 gennaio e 1° febbraio al Teatro San Ferdinando va in scena Quando la finirai con Pina Bausch?, per la regia e drammaturgia di Giuseppe Sollazzo, una produzione che attraversa teatro e danza per interrogarsi sull’eredità artistica e umana di una delle figure più iconiche e rivoluzionarie della danza contemporanea. Presentato in anteprima al Campania Teatro Festival 2025, lo spettacolo è una coproduzione Associazione Jules Renard, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival. I movimenti coreografici sono firmati da Beatrice Libonati, storica collaboratrice di Pina Bausch. 🔗 Leggi su 2anews.it

