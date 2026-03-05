Pilastro presidio smantellato Maxi-multe della Digos a tre attivisti Applicato il nuovo decreto sicurezza

Al parco nel quartiere Pilastro, dedicato ai tre carabinieri uccisi dalla Uno Bianca, il gazebo dei MuBasta è stato rimosso. La Digos ha multato tre attivisti con multe di grosso entità, in seguito all’applicazione del nuovo decreto sicurezza. La presenza del presidio è stata smantellata e il gazebo non è più visibile.

Al parco al Pilastro intitolato ai tre carabinieri uccisi della Uno Bianca il gazebo dei MuBasta non c’è più. Ieri mattina, Digos e polizia locale hanno identificato i (pochi) attivisti in presidio e tre di loro sono stati multati. In applicazione, per la prima volta in Italia, dell’ultimo decreto legge sicurezza in materia di manifestazioni non autorizzate. I tre, ritenuti tra i promotori e organizzatori del presidio e delle proteste che hanno portato all’abbattimento del cantiere del Museo dei Bambini, hanno ricevuto infatti, oltre a una multa da 400 euro elevata dalla polizia locale per violazione del divieto di ‘campeggio’, le tre nuove sanzioni dalla Digos per aver violato la normativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, presidio smantellato. Maxi-multe della Digos a tre attivisti. Applicato il nuovo decreto sicurezza Leggi anche: Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugli Accoltellamento sul bus, potrebbe essere applicato il nuovo decreto sicurezzaMentre le condizioni della vittima migliorano, seppure la prognosi è ancora riservata, il presunto aggressore, incensurato, si appresta a sottoporsi...