Pif | per raccontare un' azienda serve umanità ?

Un attore e regista noto per il suo impegno nel cinema d'impresa ha affermato che per rappresentare un'azienda è fondamentale mostrare le persone che la compongono, più che concentrarsi sui dati e sui risultati numerici. Durante un evento a Roma, ha spiegato che i film dedicati alle imprese ottengono successo quando riescono a trasmettere le storie umane dietro le attività aziendali.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "I film d'impresa funzionano quando riescono a raccontare le persone e non soltanto i numeri". Così Pif, attore e regista premiato con il riconoscimento Edison Ermanno Olmi 2026, durante la serata finale della quarta edizione di Premio Film Impresa al Cinema Quattro Fontane di Roma. "Fare un film, in generale, è già un'impresa in Italia – osserva – e in un certo senso anche questo potrebbe essere un film d'impresa". Pif spiega di non aver mai realizzato direttamente opere di questo tipo, ma di esserne molto interessato. "Mi appassionano molto le storie degli imprenditori, per esempio quella di chi costruisce un oggetto in un garage e poi crea un'impresa che cresce nel tempo".