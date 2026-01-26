Come nasce un farmaco? Un’importante azienda farmaceutica italiana si racconta in una docu-serie tra tecnica e umanità
Una nuova docu-serie di Sit Pharma, azienda farmaceutica italiana con sede a Mede (Pavia), offre uno sguardo trasparente e diretto sul processo di sviluppo di un farmaco. Attraverso le testimonianze dei propri dipendenti, l’azienda condivide il percorso che porta dalla ricerca in laboratorio alla produzione, evidenziando l’aspetto tecnico e umano di questa complessa attività. Un’occasione per comprendere meglio come nasce un farmaco e il lavoro che lo sostiene.
Mede (Pavia), 26 gennaio 2026 - Con la docu-serie “Sit with Experts: ogni farmaco ha una storia da raccontare”, l ’azienda farmaceutica italiana Sit Pharma apre per la prima volta le porte per raccontare, attraverso la voce dei suoi dipendenti, come nasce davvero un farmaco. Quante volte, davanti a un blister o a un flacone, anche un medico o un farmacista si chiede cosa e chi ci sia dietro quella compressa? Cosa succede nel percorso che dall’azienda produttrice porta fino al bancone della farmacia o in ospedale? Nel mondo farmaceutico, ciò che non si vede è spesso più importante di ciò che si vede: processi complessi, controlli qualità, verifiche, persone che ogni giorno lavorano affinché quel farmaco sia sicuro, efficace e disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
