Dodici scatti d’autore per raccontare l’Umanità dietro la divisa | presentato in questura il calendario 2026 della polizia

È stato presentato questa mattina nella sala Calipari della questura di Reggio Calabria il calendario ufficiale della polizia di Stato 2026, intitolato “Storie di umanità dietro la divisa”. Dodici scatti d’autore narrano il quotidiano servizio delle forze dell’ordine, offrendo uno sguardo umano e autentico sulla loro dedizione e presenza sul territorio.

Un racconto per immagini che attraversa l’anno e restituisce il senso quotidiano del servizio allo stato: è stato presentato questa mattina nella sala Calipari della questura di Reggio Calabria, il calendario ufficiale della polizia di Stato 2026 intitolato “Storie di umanità dietro la divisa”. Reggiotoday.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Norma in dodici scatti - Proroga al 12 Dicembre 2025 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.