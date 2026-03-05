Pietro Orlandi alla Casa del Jazz | Sono riusciti a entrare nella cantina

Un rappresentante della famiglia Orlandi ha visitato la Casa del Jazz, riferendo che alcuni individui sono riusciti a entrare nella cantina e l’hanno ispezionata. Ha aggiunto che si intende continuare le verifiche e che ci sono zone pericolanti che devono essere messe in sicurezza. La visita è avvenuta recentemente e fa seguito a un tentativo di accesso non autorizzato alla struttura.

"Sono riusciti a entrare in questa cantina e l'hanno visionata. Ora vogliono ovviamente proseguire. Ci sono dei punti pericolanti ed è necessario metterli in sicurezza. C'è questa volontà di non lasciare l'ennesimo dubbio, vogliono andare a fondo". Così Pietro Orlandi uscendo dalla Casa del Jazz a Roma, dove sono ripresi gli scavi. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell'area, così come quelli di Emanuela Orlandi la cittadina vaticana svanita nel nulla nel 1983. "Ho parlato con il prefetto stamattina, si è messo a disposizione e vuole andare avanti ed è una cosa positiva. Marco Fassoni Accetti torna davanti alla commissione bicamerale sui casi Orlandi e Gregori. Il fotografo, che nel 2013 si autodenunciò come uno dei rapitori, è stato convocato per il 5 marzo. Ma la sua audizione riaccende le polemiche: Pietro Orlandi contesta