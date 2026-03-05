Emanuela Orlandi il fratello Pietro alla Casa del Jazz | Sono riusciti a entrare nella cantina

Pietro Orlandi si trovava alla Casa del Jazz di Roma, dove sono ripresi gli scavi archeologici. Durante l’intervento, si è affermato che sono riusciti a entrare nella cantina dell’area interessata. Tra le ipotesi al vaglio, ci sono quelle che i resti del giudice scomparso nel 1994 e della cittadina vaticana scomparsa nel 1983 possano trovarsi in quella zona.

Pietro Orlandi era alla Casa del Jazz a Roma, dove sono ripresi gli scavi. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell’area, così come quelli di Emanuela Orlandi la cittadina vaticana svanita nel nulla nel 1983. “Sono riusciti a entrare in questa cantina e l’hanno visionata” – ha detto il fratello di Emanuela. “Ora vogliono ovviamente proseguire. Ci sono dei punti pericolanti ed è necessario metterli in sicurezza. C’è questa volontà di non lasciare l’ennesimo dubbio, vogliono andare a fondo. Ho parlato con il prefetto stamattina, si è messo a disposizione e vuole andare avanti ed è una cosa positiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

