Pierburg Livorno i fondi Aurelius ed Ecco interessati all' acquisto La Fiom | Servono garanzie Rehinmetall vincoli la vendita

Due fondi di investimento, Aurelius ed Ecco, sono interessati a comprare la divisione Power Systems di Rheinmetall, che include le attività automotive e altre produzioni civili. La Fiom chiede garanzie e vuole che Rheinmetall vincoli la vendita. Ora si aspetta una risposta ufficiale, mentre i lavoratori restano in ansia per il futuro dello stabilimento.

Hanno finalmente un nome i due fondi di investimento che hanno manifestato la volontà di acquistare la divisione civile "Power Systems" del gruppo tedesco Rheinmetall, ramo d'azienda già destinato alla cessione e che comprende le attività automotive e le altre produzioni civili del gruppo, inclusi lo stabilimento Pierburg di Livorno, in via Salvatore Orlando. L'annuncio è arrivato da parte di sindacati e istituzioni dopo l'incontro, svoltosi in remoto, con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, la direzione aziendale e le Rsu degli stabilimenti coinvolti nel processo di cessione (oltre Livorno anche Torino e Lanciano, ndr).

La Fiom alza la voce sui possibili cambi di proprietà di Pierburg a Livorno.

