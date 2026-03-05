Pid Camp – Progetto nuove generazioni | dallo Zen parte l’iniziativa per lavoro impresa e inclusione

“La firma del protocollo per il “Pid Camp – Progetto nuove generazioni” rappresenta un passaggio di grande valore per la nostra città – sottolineano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Aristide Tamajo -. Scegliere di far partire questa iniziativa dallo Zen significa investire con decisione in uno dei quartieri in cui l’Amministrazione comunale sta portando avanti un impegno costante per rafforzare legalità, cultura e opportunità concrete per i più giovani. Allo Zen – proseguono - stiamo costruendo un percorso fatto di presenza istituzionale, interventi educativi e azioni di inclusione sociale. Progetti come questo dimostrano che la rigenerazione di un territorio non passa soltanto dalle opere, ma soprattutto dalla formazione, dall’orientamento e dalla possibilità di immaginare un futuro diverso attraverso il lavoro e l’impresa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Investire lavoro nelle nuove generazioni, a Mirandola parte il 'Talent Park'Prende il via, nel distretto di Mirandola e dell’Area Nord, il Talent Park: un nuovo progetto dedicato ai giovani e alle giovani del territorio.

Iniziativa a Giugliano, l’inclusione diventa lavoro e dignitàGiugliano in Campania (NA) – In un’Italia che spesso parla di inclusione senza praticarla, a Giugliano accade qualcosa che fa notizia.