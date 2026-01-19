Investire lavoro nelle nuove generazioni a Mirandola parte il ' Talent Park'
A Mirandola, nell’Area Nord, prende il via il Talent Park, un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni del territorio. Questo progetto mira a offrire opportunità di crescita e sviluppo professionale ai giovani, sostenendo la loro integrazione nel mercato del lavoro. Con un approccio mirato e concreto, il Talent Park si propone di valorizzare il potenziale delle giovani risorse locali, contribuendo al progresso sostenibile della comunità.
Prende il via, nel distretto di Mirandola e dell’Area Nord, il Talent Park: un nuovo progetto dedicato ai giovani e alle giovani del territorio. Il primo incontro di presentazione che si terrà il 20 gennaio in sala consiliare a San Felice alle ore 14.30 (anche in modalità online) è rivolto alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
