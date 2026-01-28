A Giugliano, un’azienda locale trasforma l’inclusione in un’opportunità di lavoro. Sono stati assunti alcuni persone con disabilità e svantaggi, dimostrando che si può fare concretamente. L’iniziativa sta attirando l’attenzione e potrebbe diventare esempio per altri.

Giugliano in Campania (NA) – In un’Italia che spesso parla di inclusione senza praticarla, a Giugliano accade qualcosa che fa notizia. Presso la pizzeria “Il Ritrovo”, l’autismo esce dai margini e diventa parte attiva della comunità, del lavoro e della vita sociale. Protagonisti della giornata i ragazzi del T.M.A. Metodo Caputo Ippolito, con sede principale a Casoria, che hanno preso parte a un’esperienza concreta e coinvolgente: preparare fritti e pizze, lavorare insieme, collaborare, condividere, senza etichette né barriere. I partecipanti, di età compresa tra i 15 e i 45 anni, sono stati accolti con professionalità e umanità da tutto lo staff della pizzeria, vivendo una giornata intensa, vera, profondamente inclusiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Iniziativa a Giugliano, l’inclusione diventa lavoro e dignità

