Accoltellano connazionale a Napoli arrestati due stranieri
Questa sera a Napoli, due uomini marocchini di 26 e 31 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per tentato omicidio. La polizia li ha fermati poco dopo un episodio di accoltellamento che ha coinvolto un connazionale. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove i militari sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata di emergenza. Ora sono in custodia, e le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’aggressione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ier,i in tarda serata i Carabinieri della pattuglia mobile di zona e del nucleo operativo Stella, hanno arrestato a Napoli per tentato omicidio due marocchini di 26 e 31 anni. Entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato, ferendolo, un connazionale di 29 anni, anche lui irregolare e senza dimora. I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
