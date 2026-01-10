Due minorenni aggrediscono e accoltellano un 20enne ma la sua reazione li mette in fuga

A Terni, il 9 gennaio 2026, due minorenni stranieri di 16 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. I due, entrambi con precedenti, hanno avvicinato un 20enne egiziano coperti da un passamontagna, chiedendogli denaro. Tuttavia, la reazione del giovane ha fatto fuggire gli aggressori. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Terni, 9 gennaio 2026 – Due ragazzi stranieri di 16 e 17 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri di Terni con l'accusa di rapina aggravata: i due infatti hanno avvicinato a volto coperto un 20enne egiziano ordinandogli di consegnargli dei soldi. Quando la vittima si è rifiutata, i due lo hanno buttato a terra e preso a calci e pugni, e poi infine lo hanno accoltellato alla coscia sinistra. Nonostante la ferita riportata, poi refertata dai sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale 'Santa Maria' con 10 giorni di prognosi, la reazione del giovane ha fatto desistere e messo in fuga i due aggressori, che si sono dati alla fuga a piedi.

