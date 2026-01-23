Accoltella la compagna al volto davanti alla figlia piccola | lei scappa in strada e si salva

A Roma, gli agenti del distretto Casilino sono intervenuti per soccorrere una donna aggredita dal compagno. La donna, accoltellata al volto, è riuscita a fuggire con la figlia piccola, trovando rifugio in strada. L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori e garantito la sicurezza della vittima e della bambina.

