diMartedì Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospiti

Elly Schlein e Rocco Casalino saliranno stasera sul palco di diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7, per discutere di questioni politiche e sociali. La puntata, in onda il 17 febbraio, si concentra su temi attuali e coinvolge ospiti di spicco, pronti a confrontarsi con le ultime novità del panorama italiano.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 17 febbraio, con una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2026. Al centro del talk, il referendum sulla giustizia e la scelta di Giorgia Meloni di far partecipare l’ Italia al Board of Peace per Gaza, per capire se siano decisioni nell’interesse del Paese, come ritiene la maggioranza, o ulteriori tasselli che allontanano l’Italia dall’Europa per avvicinarla al movimento MAGA di Donald Trump, come sostengono le opposizioni. Sul fronte della politica interna, attenzione anche agli scenari del dopo-referendum, alla posta in gioco per la premier Meloni e a quella per le opposizioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospiti

