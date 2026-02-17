diMartedì Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospiti
Elly Schlein e Rocco Casalino saliranno stasera sul palco di diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7, per discutere di questioni politiche e sociali. La puntata, in onda il 17 febbraio, si concentra su temi attuali e coinvolge ospiti di spicco, pronti a confrontarsi con le ultime novità del panorama italiano.
Giovanni Floris torna questa sera, martedì 17 febbraio, con una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2026. Al centro del talk, il referendum sulla giustizia e la scelta di Giorgia Meloni di far partecipare l’ Italia al Board of Peace per Gaza, per capire se siano decisioni nell’interesse del Paese, come ritiene la maggioranza, o ulteriori tasselli che allontanano l’Italia dall’Europa per avvicinarla al movimento MAGA di Donald Trump, come sostengono le opposizioni. Sul fronte della politica interna, attenzione anche agli scenari del dopo-referendum, alla posta in gioco per la premier Meloni e a quella per le opposizioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospitiQuesta sera, Giovanni Floris torna con un nuovo episodio di diMartedì su La7.
Rocco Casalino ridicolizza Schlein: "Elly vale Di Maio. Arrogante e offensiva la sua risposta ad Atreju"
Argomenti discussi: Pierferdinando Casini: Voto NO per ragioni diverse da parte della sinistra; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debutto; Antonio Padellaro: Meloni parla di comicità censurata, ma il Sì rischia di perdere al referendum; diMartedì: il clima nel Paese tra manifestazioni, scontri e sabotaggi al centro del talk.
Referendum giustizia, Elly Schlein: Casapound? Chi vota sì non è ben accompagnatoA diMartedì, Elly Schlein è intervenuta sul tema del referendum sulla giustizia, commentando la posizione di Casapound. la7.it
Scontri Askatusuna, Elly Schlein: Violenza inaccettabile, ma è gravissima la strumentalizzazione della destraA diMartedì, Elly Schlein è intervenuta sugli scontri di Torino, definendo la violenza come inaccettabile. Tuttavia, ha sottolineato come sia altrettanto grave la strumentalizzazione di questi episodi ... la7.it
Elly Schlein. . In diretta - La mia dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro Tajani su Gaza e su Board of peace facebook