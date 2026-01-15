Tentato omicidio e omicidio nel carcere di Bari | la polizia arresta i due presunti autori

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito l’arresto di due uomini, su richiesta della Procura locale. I soggetti sono sospettati di essere coinvolti in un episodio di tentato omicidio, con uno di essi anche accusato di omicidio, avvenuto all’interno del carcere. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare le responsabilità.

Questa mattina la Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha arrestato due uomini ritenuti responsabili, a vario titolo, di un tentato omicidio; uno dei due sarebbe accusato anche di omicidio. Secondo quanto riferito dagli investigatori, i gravi.

