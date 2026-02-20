Lavori in piazza Baldissera modifiche in via Stradella e attivazione della linea B1 per oltre un mese

Lavori in piazza Baldissera, causa la costruzione di nuovi binari, hanno portato a modifiche temporanee in via Stradella e all’attivazione della linea B1, che durerà oltre un mese. Le operazioni prevedono la rimozione di alcune selle e il riposizionamento delle fermate, creando disagi per i pendolari. La strada principale resterà aperta, ma con percorsi alternativi. I lavori si concluderanno entro la fine di maggio.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Baldissera entra in una nuova fase operativa finalizzata alla configurazione definitiva dei binari. Da martedì 24 febbraio al 31 marzo 2026 sono in programma le operazioni di posa di tre scambi tranviari e dei relativi sistemi di comando all'intersezione tra via Stradella e via Chiesa della Salute. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, e in considerazione della complessità delle attività di collegamento degli scambi, sarà necessaria la chiusura totale al transito veicolare di via Stradella nel tratto compreso tra via Cambiano e la piazza.