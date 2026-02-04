Ieg punta a 365 milioni entro il 2030 | nuovo piano strategico per crescita sostenibile e innovazione aziendale

A Rimini, il quartier generale di Ieg si prepara a una svolta. L’azienda ha presentato un nuovo piano strategico che punta a raggiungere 365 milioni di euro di fatturato entro il 2030. Nel frattempo, il vento di febbraio e la nebbia che avvolge i cancelli chiusi del quartiere fieristico sembrano anticipare un periodo di cambiamenti e nuove sfide per uno dei pilastri dell’economia locale.

A Rimini, dove il vento di febbraio sferza i muri del quartiere fieristico con una leggera nebbia che si posa sui cancelli ancora chiusi, si sta profilando un nuovo capitolo per uno dei principali motori dell’economia emiliano-romagnola. Italian Exhibition Group, il colosso delle fiere che da oltre quarant’anni batte il tempo del commercio, dell’innovazione e del made in Italy, ha appena varcato un confine strategico: entro il 2030 i ricavi dovrebbero raggiungere i 365 milioni di euro, con un balzo in avanti di quasi un terzo rispetto ai 250 milioni del 2024. È un obiettivo ambizioso, ma non frutto di sogni: è il cuore del nuovo piano strategico 2025-2030, approvato in queste settimane dal consiglio di amministrazione, che ridefinisce il percorso del gruppo con un’ottica a lungo termine, ma con ritmi serrati già a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

