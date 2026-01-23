Aversa punta al 2030 | avviato l’iter per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura

Aversa ha avviato l’iter per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2030, in occasione del millenario della sua fondazione, avvenuta nel 1030. Il percorso mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, sottolineando il suo ruolo nel panorama italiano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere la cultura e il patrimonio locale, rafforzando l’identità di Aversa nel contesto nazionale.

Entra ufficialmente nel vivo il percorso che potrebbe portare Aversa a diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2030, anno simbolico che coinciderà con il millenario della fondazione della città, avvenuta nel 1030. Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2026, si è infatti aperto l'iter.

