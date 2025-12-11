Nuova vita agli immobili pubblici | ecco il piano che nasce dall' accordo Demanio-Comune

Un nuovo piano di rigenerazione urbana mira a restituire vitalità e funzionalità agli immobili pubblici di proprietà del Demanio e del Comune di Latina. L'iniziativa si propone di riqualificare gli edifici, favorendo l'apertura alla cittadinanza e valorizzando il patrimonio pubblico attraverso interventi di recupero e innovazione.

Rigenerare, riqualificare, restituire nuova vita e nuova funzione, con apertura alla cittadinanza, a immobili pubblici di proprietà del Demanio e del Comune di Latina. È questo lo scopo del Piano città degli immobili pubblici, l’accordo siglato oggi tra i due enti, in particolare dal direttore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

